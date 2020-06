De Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient a Lëtz Rise Up gëtt Rendezvous um 14 Auer virun der US-Ambassade an der Stad.

Niewent enger Demo am Numm vum Georges Floyd, dee jo bei engem brutale Police-Asaz ëm d'Liewe komm ass, wäert och d'Situatioun am Noen Osten thematiséiert ginn.

Méi Infoen ginn et am offizielle Communiqué vu Lëtz Rise Up an dem Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient.

Le CPJPO invite à se joindre au rassemblement du vendredi 5 juin à 14h00 devant l’ambassade des États-Unis à Luxembourg, organisé par Lëtz Rise Up

La vidéo du meurtre brutal de Georges Floyd (l’immobilisation brutale menant à l’étranglement a duré 8 à 9 minutes !) par un policier à Minneapolis met le doigt sur un racisme malheureusement toujours bien ancré dans la société états-unienne et particulièrement dans sa police.

Le CPJPO soutient toutes les actions citoyennes non violentes indispensables pour mettre fin à la ségrégation et à l’injustice, souvent à l’encontre des gens de couleur. Car ce ne sont pas les élites politiques, ni une présidence Obama et encore bien moins une présidence Trump, qui feront bouger les lignes. Enough is enough !

La longue histoire de brutalités policières à l’encontre des communautés noires et hispaniques aux Etats-Unis permet d’établir un parallèle entre les communautés de couleur aux Etats-Unis et les Palestiniens. En Israël et en Palestine occupée le racisme institutionnalisé est ancré jusque dans les lois discriminatoires et dans les systèmes judiciaires d’un Etat fondé sur la négation de l’Autre, de ses droits nationaux, de ses droits les plus élémentaires .

Les violations graves des droits humains par Israël sont bien documentées: exécutions extrajudiciaires, mauvais traitements et tortures (même contre les enfants), surveillance généralisée et utilisation excessive de la force voire mutilations à large échelle de manifestants non-violents ...

Dans ce contexte il est particulièrement grave de constater que chaque année des milliers de policiers US sont envoyés s’entraîner en Israël ou participer à des programmes d’échange visant à profiter de la dite ”expertise” d’Israël en matières de “contre-terrorisme”. Les Etats qui se veulent “démocratiques” seraient bien avisés de se trouver d’autres partenaires et plutôt sensibiliser leurs forces de maintien de l’ordre aux logiques de désescalade, aux droits constitutionnels et à l’égalité des citoyens devant la loi.

“Être noir en Amérique ne devrait pas signifier une sentence de mort, disait le maire de Minneapolis. Être palestinien non plus ne devrait pas signifier une sentence de mort”, écrit le journaliste et écrivain israélien Gideon Levy.

La vie d’un noir, la vie d’un palestinien, la vie d’un réfugié ... doit avoir autant de valeur que la vie de tout autre être humain sur cette terre.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (Premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)

Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient