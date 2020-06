Lauschtert déi 5. Episod vum Podcast "Exit! an elo?" op RTL.lu.

Dat, wat mir den Ament erliewen, ass an der Fuerschung bis elo eemoleg, esou den Infektiolog Dr Gérard Schockmel vun den Hôpitaux Robert Schuman. An der méi roueger Phas vun der Pandemie an Europa kënnen nei wëssenschaftlech Erkenntnisser hëllefen, d'Traitement vun de Patienten ze verbesseren.

A bal 100 Laboe weltwäit siche Fuerscher mëttlerweil no engem Vaccin géint de SARS-CoV-2. Zil ass, e Retour an dat normaalt Liewen, wéi d'Welt et virun der Pandemie kannt huet, ze erméiglechen. D' Course fir den Impfstoff ass voll amgaangen, weltwäit siche Fuerscher no Vaccinen. Et gëtt op klassesch Impfstoffer gesat, awer och Vektorviren. An RNA an DNA-Impfstoffer.

D'Entwécklung vun Impfstoffer kann herno beim Opkomme vun neie Viren hëllefen. Och wier een den Ament amgaangen ze kucken, fir Prozeduren ze verkierzen an héich Sécherheetsstandarden anzehalen.

Ee Problem, dee sech awer elo stellt, ass, datt duerch déi staark Mesuren, déi weltwäit ergraff goufen, de Virus wéineg ënnerwee ass. Fir ze gesinn, ob e Vaccin wierkt, muss den Test an enger Regioun gemaach ginn, wou et och krank Leit gëtt, an de Virus op geimpfte Persounen trëfft.

Wann alles gutt geet, kéinten éischt Produiten am Hierscht op de Marché kommen.



De ganze Podcast mat zousätzlechen Detailer fannt Dir ënnert podcast.rtl.lu.

Exit! An elo? - Episod 5 - Impfstoff fir Enn vum Joer?

