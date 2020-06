An de G7 Länner goufen d'Leit scho gefrot, ob si sech géint de Coronavirus wéilten impfe loossen.

An Däitschland hu 67 Prozent vun de Leit gesot, datt si dës Impfung géife maachen. Den niddregsten Taux gouf et dobäi bei eise franséischen Noperen, wou 58 Prozent fir eng Impfung waren. A Groussbritannien sinn et dogéint awer 3 vu 4 Leit, déi eng Impfung wéilten hunn.

10 Prozent vun den Däitsche sinn dann awer strikt géint eng Impfung, wat den héchsten Taux vun de bis ewell 7 befrote Länner war. Wat dann d'Impfe vun de Kanner ugeet, do géifen et an der Bundesrepublik 64 Prozent vun den Eltere maachen.

Déi meeschte Suerge wéinst der Coronakris maache sech d'Japaner, ganzer 86 Prozent vun hinne hunn Angscht virun der Kris. An Däitschland maachen d'Leit sech däitlech manner Suergen, wat Experten dorobber zeréckféieren, datt d'Zuele bei eisen Noperen däitlech manner uerg waren, wéi dat an den USA, Groussbritannien, Frankräich oder Italien.

Nodeem an de G7-Natiounen d'Leit zu dësem Thema befrot goufen, hu mir eis d'Fro gestallt, wéi et dann zu Lëtzebuerg ausgesäit?