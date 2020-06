Ënnert anerem wéinst Fueren ënner Alkoholafloss krut e Freideg eng Fra vun 28 Joer um Stater Geriicht de Prozess gemaach.

Dobäi hat si am Dezember 2018 Gléck am Ongléck, wéi si mat u sech ronn 1,8 Promill Alkohol am Blutt op der Tréierer Autobunn en Accident provozéiert hat. Si war nuets engem Camion hannendrop gerannt, an dat warscheinlech vill ze séier.

Prozess wéinst Alkohol um Steierrad / Reportage Eric Ewald

D'Beschëllegt sot e Freideg, et géif hir immens leed doen. Op d'Remark hi vum President vum Geriicht, si wär mat Kolleegen an enger Disko gewiescht, huet déi jonk Fra erkläert, si hätt deemools hire leschten Aarbechtsdag op der viregter Schaff gehat. Op der Chrëschtdagsfeier vum Betrib hätt si giess a gedronk, woubäi si net wéisst, wéi vill dat gewiescht wär. D'Fest hätt bis an d'Nuecht era gedauert, an dono wär et weidergaangen an eng Disko. Si hätt decidéiert gehat, fir bei enger Frëndin ze schlofen, déi awer aus den A verluer. Wéi si sech an der Disko bedrängt gefillt hätt, hätt si wëllen heem. Si wär an en Taxi geklommen, dee si bei hiren Auto um Kierchbierg bruecht hätt. Si hätt sech capabel gespiert, fir ze fueren, a geduecht, si géif sécher heem kommen, wat awer net de Fall gewiescht wär. Si wär midd ginn, hätt wëlle bei der Aire de Waasserbëlleg erausfueren, ma dozou wär et net méi komm. Si misst ageschlof sinn a wéisst näischt vum Accident. Si wär waakreg ginn, wéi e Pompjee nieft dem Auto stoung. An der Suite vum Accident wär si mat engem Aen operéiert ginn.

D'Vertriederin vum Parquet huet virop an hirem Requisitoire betount, dass den Alkoholtaux no ënne misst revidéiert ginn, op 1,55 Promill. D'Fra hätt wuel d'Kontroll iwwer hire Won verluer, wär eben engem Camion hannendrop gerannt an am Auto ageklemmt ginn. Si sollt zu enger ugemoossener Geldstrof an zu engem Fuerverbuet vu 15 Méint, en Deel dovu mat Sursis, verurteelt ginn.

D'Urteel gëtt den 11. Juni gesprach.