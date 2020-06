Géint 2 Auer an der Nuecht op e Samschdeg gouf et zu Esch bal eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Policewon.

En Auto hat mat héijer Vitesse d'Police gekräizt. D'Police ass hannendru gefuer a konnt dee Won op der Héicht Terre Rouge stoppen. De Chauffeur hat ze vill gedronk. De Permis ass fort. Zu Bartreng an der Leidelenger Strooss war dann nach géint 2 Auer e Cyclist gefall. Et huet sech eraus gestallt, datt dee Mann gedronk hat. De Führerschäin gouf agezunn.