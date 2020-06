D'Ligue médico-sociale huet um Samschdeg een neien Telefon-Service "Info-Maman" fir jonk Eltere fräigeschalt.

Ënnert der Telefonsnummer 22 00 99 88 kënne sech jonk Mammen a Pappe mellen, a Froen iwwert d'Wuelbefannen an d'Entwécklung vun hirem Puppelchen oder hirem jonke Kand stellen.

Den neie Service vun der Ligue médico-sociale ass gratis a confidentiel fir alleguer déi Persounen, déi séier eng Informatioun brauchen. D'Hotline ass vu méindes bis freides vun 9 bis 12 Auer a vun 13 bis 17 Auer disponibel.

Schreiwes Ligue médico-sociale

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA LIGUE MEDICO-SOCIALE OUVRE LE

SERVICE TELEPHONIQUE INFO-MAMAN – 22 00 99 88

La Ligue médico-sociale ouvre aujourd’hui un service téléphonique d’information dédiée aux jeunes mamans.

Info-Maman est un point de contact pour les jeunes mamans – et les papas aussi, bien sûr - qui se posent des questions sur le bien-être et le développement de leur bébé ou de leur jeune enfant.

Ce service, comme tous les services de la Ligue est gratuit et confidentiel pour tous ceux qui cherchent une information rapide. Les professionnelles de la petite enfance de la Ligue sont à la disposition des jeunes parents par téléphone au 22 00 99 88 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 : elles donneront des conseils sur tout ce qui concerne l’enfant et pourront orienter les parents vers d’autres services si nécessaire.

D’ici quelques jours, la Ligue complétera également ses services habituels de Consultation pour Nourrissons et Jeunes Enfants ainsi que ses séances Info-Santé par des accès à distance et des téléconférences interactives.

Les Consultations pour Nourrissons et jeunes Enfants ont pour objectif de promouvoir, suivre et préserver la santé des enfants de 0 à 4 ans. Elles fonctionneront sur rendez-vous par téléconférence ou sur site dans la mesure du possible. Les demandes de rendez-vous peuvent être adressées par mail à spse@ligue.lu.

Les séances Info-Santé sont un moyen d’échanger et discuter en groupe sur des thèmes choisis tels que l’allaitement, l’alimentation de l’enfant, l’alimentation de la femme enceinte, le sommeil du bébé, la prévention des accidents domestiques, le développement des cinq sens, etc... Ces séances sont organisées et animées à distance par des professionnels de santé, infirmières spécialisées dans la petite enfance ou diététiciennes. Le calendrier Info-Santé est disponible sur https://ligue.lu/sante-de-lenfant-0-4-ans. Les personnes qui veulent participer aux échanges peuvent s’inscrire par mail à spse@ligue.lu. Elles recevront un lien de connexion pour la séance par retour de mail.

Plus de détails sur www.ligue.lu

La Ligue médico-sociale

La Ligue médico-sociale, fidèle à son engagement, œuvre depuis 1908 comme précurseur dans le médico-social et le social sur la totalité du territoire. Dans ses interventions, tant au niveau des services médico-sociaux - prévention des maladies respiratoires, santé scolaire, éducation et promotion de la santé, aide au sevrage tabagique - qu’au niveau des services sociaux - accompagnement social, lutte en matière de surendettement, aide à la réinsertion professionnelle - la Ligue axe ses efforts sur la prévention, un pilier essentiel de ses activités. Les 140 collaborateurs de la Ligue, répartis dans les 13 centres médico-sociaux touchent chaque année, directement et indirectement, près de 100.000 personnes, soit près de 1/6 de la population du Grand-duché.