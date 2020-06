E Samschdeg géint 18 Auer gouf op der route d'Esch zu Hollerech eng Automobilistin gemellt, well se am Zickzack ënnerwee war.

Eng Policepatrull huet d'Automobilistin kënne stoppen. Si hat 3 Kanner am Auto an definitiv ze vill Alkohol am Blutt. Si krut nach op der Plaz de Führerschäin ofgeholl.