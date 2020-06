Am Lokale mellt de CGDIS e Motocyclist, deen e Sonndeg den Owend kuerz no 21 Auer zu Lamadeleine an der Avenue de l’Europe gefall ass.

De Samu-Noutdokter vun Esch, grad wéi d'Secouriste vu Péiteng a Käerjeng hu sech ëm de Blesséierte gekëmmert.