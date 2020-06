E Méindeg de Moie koum et zu engem Accident op der A6 an der Sortie Briddel/Stroossen. Zwee Autoe waren hei am Coup.

D'Sortie war fir de Verkéier gespaart, et koum zu Perturbatiounen am Trafic. 2 Foussgänger ugestouss Zu Esch/Uelzecht an an der Stad goufen zwou Persounen e Méindeg de Moie kuerz virun 8 Auer ugestouss. Déi eng Kéier krut e Gefier e Kand an der Groussgaass zu Esch ze paken. E puer Minutte méi spéit gouf e Foussgänger am Raspert ugestouss. Béid goufe blesséiert a koumen an d'Spidol.