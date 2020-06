An der Nuecht vun e Sonndeg op de Méindeg haten d'Beamte vun der Police nawell vill ze dinn.

Kuerz viru Mëtternuecht Auer ass zu Schengen an en Eefamilljenhaus agebrach ginn.

Ëm 18.35 an 18.45 Auer koum et e Sonndeg an der Rue de la Semois zu Hollerech zu engem versichten Abroch. Den Onéierleche gouf dobäi erwëscht, konnt sech awer duerch d'Bascht maachen. Heibäi soll et sech ëm e jonken, mëttelgroussen, schmuelen Nordafrikaner handelen, deen eng blo Jeans, e schwaarze Gilet, e bronge Pullover an eng schwaarz Kap unhat.

Och um Boulevard Prince Henri zu Esch/Uelzecht gouf an der Nuecht op e Méindeg an 2 Lokaler agebrach.

Weider Abréch goufen der Police zu Bouneweg an der Rue de Chicago an enger Crèche, an der Rue Charles Darwin zu Gaasperech a Baucontaineren, an der Lëtzebuerger Strooss zu Diddeleng, an der Rue du Kiem am Neiduerf, wéi och an der Rue de Bitburg zu Hamm gemellt. Ënnert anerem goufe Baumaterial, Aarbechtsmaschinnen a privat Géigestänn vun Aarbechter matgoe gelooss.