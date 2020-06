Am Duerschnett louch de Montant vun de Prête bei 250.000 Euro an den Zënstaux bei 1,5 bis 3%.

Eng 300 Betriber hu bis ewell eng Demande gemaach fir dës Hëllef wéinst dem Covid-19 ze kréien.

Déi Informatioune krute mer vum DP-Deputéierten a President vun der Chamber Finanz- a Budgetskommissioun André Bauler matgedeelt, no enger Reunioun e Méindeg de Moie mam DP-Finanzminister Pierre Gramegna.

D'Prêts garantis si Prêten, déi zu 85% vum Staat an zu 15% vun de bedeelegte Banke garantéiert ginn, an op 6 Joer lafen. Ee méi komplette Bilan géing am Hierscht gemaach ginn.