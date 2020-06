Bis elo konnt d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché nach ni an engem Joer 226 Chantieren ofschléissen.

An domadder Famillen oder eenzele Persounen de Schlëssel fir hiert neit Doheem ginn. Dat ass en neie Rekord iwwert dee sech den Direkter vun der SNHBM, de Guy Entringer, gefreet huet, wéi en en Dënschdeg de Moien de Rapport vun zejoert virgestallt huet.

Donieft gouf op 266 neie Chantieren ugefaangen ze schaffen an d'Zuel vun all de Chantiere louch d'lescht Joer bei 961.

Eng vun de Prioritéite vun der SNHBM ass et, nei Locatiounswunnengen ze bauen. Als Zil hat ee sech 50 Logementer d'Joer gesat. D'lescht Joer hunn 48 nei Chantieren ugefaangen.

Uganks Oktober haten Dosende Leit virum Siège vun der Société Nationale des Habitations à Bon Marché campéiert, fir moies fréi als éischt kënnen hiren Dossier eranzereechen. Dorop hunn déi Responsabel reagéiert an d'Krittäre geännert.

Extrait Guy Entringer

Den Direkter Guy Entringer: Déi Krittäre gesinn an Zukunft keng Urgence méi vir, fir en Dossier ofzeginn. Natierlech spillt ëmmer eng gewëss Prioritéit e Rôle. Wa Leit e Lien hu mat enger Gemeng, wou e Projet ass. Mä et ass awer esou, dass mer eng gewësse Punkteform agefouert hunn, wou mer kucke wéi vill Punkte kréien d'Leit, fir da méi prioritär eng Wunneng ze kréien, respektiv mir droen dem Fait Rechnung, wéi déi aktuell Zesummesetzung vum Stot ass. Dat heescht mir huelen déi Leit mat zwee Kanner, oder méi, vir. Dono kommen déi Famille mat engem Kand an dono eréischt d'Koppelen oder d'Célibatairen. Esou dass mer d'Wunnenge besser, vläicht méi komplett, kënnen ausstatte vun der Unzuel vu Leit, déi do liewen.

