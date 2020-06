En Dënschdeg den Owend géint 22.40 Auer koum et an der Stad an der Rue Henri VII zu engem Feier an enger Kummer.

Wéi de CGDIS mellt, wier eng Persoun dobäi verwonnt ginn. Op der Plaz waren d'Pompjeeën an 2 Ambulanzen aus der Stad, wéi och d'Hesper Pompjeeën. Zu enger Dampentwécklung koum et de selwechten Owend zu Mamer an der Rue Raoul Follereau an engem ënnerierdesche Parking. Hei ass et bei Materialschued bliwwen. En Accident mat engem Blesséierte gouf et och kuerz viru Mëttwoch Hallefnuecht, wéi tëscht Uewerpallen a Biekerech en Auto vun der Strooss ofkomm war an e Bam ze pake krut. © Mobile Reporter