Wéi laang bleiwe wéi eng Donnéeën am Justizsystem bestoen an ënnert wéi enge Konditioune kënnen dës consultéiert ginn?

Am Dossier vum sougenannte geheime Casier bleift dës Haaptfro nach ëmmer bestoen. D'Procureur Général Martine Solovieff an de Procureur d'Etat Georges Oswald waren e Mëttwoch de Moien an der Jointe Justiz- a bannenzegt Sécherheetskommissioun um Krautmaart fir een Echange de Vue mat den Deputéierten iwwert de Suivi vum Casier bis.

D'Positioun vum Parquet wär kloer gewiescht, betount de President vun der Justizkommissioun Charles Margue. Si hätten drop higewisen, dass et technesch schwiereg wär, fir verschidden Donnéeën aus dem Verkéier ze huelen, well se eben nach op Pabeier wieren. Anerersäits misst een, fir d'Affer an d'Täter ze schützen, genee definéieren, wat ee läscht.

Den Droit à l'oubli géing den Täter an d'Kaarte spillen, hat d'lescht Woch eréischt d'Simone Flammang, Generalaffekotin vum Parquet général, bei eis op der Antenn betount.

D'Oppositioun war e Mëttwoch de Moien no der Kommissioun op alle Fall enttäuscht. Et hätt een, wéi op der Iechternacher Sprangprëssessioun, nees 3 Schrëtt zeréck gemaach. D'Procureur Général hätt gemengt, et géing keng Urgence ginn, fir ze handelen, dobäi misst een awer wëssen, dass eng ganz Rei vun Fichieren net am Aklang wäre mat der Dateschutzreegelung, sou de Gilles Roth. Et hätt ee sech positiv Léisungsvirschléi erwaart, an net weider Problemer. Hei wär d'Politik, Majoritéit an d'Oppositioun zesumme méi wäit wéi aner Instanzen, sou den CSV-Politiker weider.

Obwuel e Mëttwoch de Moien nach Meenungsverschiddenheeten ze spieren waren, wär ee sech op d'mannst tëscht der Regierung an der Oppositioun eens gewiescht, dass de Mëssbrauch vun den Donnéeën, déi an engem Archiv sinn, natierlech misst penaliséiert ginn, fir dass net liichtfankeg kéint mat Informatiounen ëmgaange ginn, sou nach de Charles Margue.