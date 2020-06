D'Kulturministesch Sam Tanson hat den Text iwwert den Denkmalschutz Enn Juli d'lescht Joer der Ëffentlechkeet virgestallt.

De Gesetzprojet iwwert den Denkmalschutz muss op eenzele Punkte méi präzis ginn, dat schreift de Staatsrot a sengem Avis iwwert de Projet 7473 a mécht eng formell Oppositioun.

Avis vum Staatsrot iwwert Denkmalschutz - Rep. Dany Rasqué

Dat neit Gesetz ersetzt den Text vun 1983 a regroupéiert d'Voleten iwwert de Schutz vum Patrimoine archeologique, architectural, mobilier an immaterial.

Eng vun de groussen Nouveautéiten an deem Text ass d'Aféiere vun der preventiver Archeologie. Domadder soll verhënnert ginn, datt Chantiere musse gestoppt ginn, well wärend den Aarbechten archeologesch Spuere fonnt ginn.

Da gëtt och de wëssenschaftlechen Inventaire gesetzlech verankert, deen den Ament schonn am Land opgestallt gëtt a wou no klore wëssenschaftleche Krittäre gekuckt gëtt, wéi eng Haiser derwäert sinn, geschützt ze ginn.

De Gesetztext, esou heescht et am Avis, reegelt eng Matière, wou et ëm verschidden Intressie geet, déi dacks mateneen a Konflikt sinn. Et misst een dofir e Gläichgewiicht fannen, tëschent dem allgemengen Intressi, fir de Patrimoine ze schützen, an dem Recht op individuell Proprietéit.

Bei där formeller Oppositioun, déi de Staatsrot mécht, geet et ëm d'Verstéiss géint d'Gesetz. Déi héich Kierperschaft schreift an hirem Avis, datt am Gesetztext d'Infraktiounen net kloer genuch definéiert sinn.

De Staatsrot mécht Referenz op eng Jurisprudenz vun der Cour constitutionnelle aus dem Joer 2002, wou preziséiert ginn ass, datt de Prinzip vun der "Légalité des peines" mat sech bréngt, datt Verstéiss géint d'Gesetz awer musse kloer definéiert sinn, fir arbiträr Decisiounen ze verhënneren. Op deem Punkt feelen där héijer Kierperschaft also nach Prezisiounen.