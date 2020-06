E Mëttwoch den Owend huet an der rue de Hautcharage zu Käerjeng en Autoe gebrannt. Et blouf beim Materialschued. E Brand gouf et och zu Déifferdeng.

Um Donneschdeg de Moie géint 1.30 Auer huet et zu do an der rue du chemin de fer an engem Appartement gebrannt. Déi lokal Pompjeeë goufen vun hire Kolleege vu Käerjeng a vun Péiteng ënnerstëtzt. Et blouf beim Materialschued.