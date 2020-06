Eng Geldstrof vu 500 € an de "rétablissement des lieux" bannent 6 Méint: Dozou gouf um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht e Mann verurteelt.

Hie krut wéinst Deponéiere vun Offall an der Natur de Prozess gemaach.

De Mann hat ënner anerem virgehäit kritt, am Oktober 2018 zu Lelleg an enger Gréngzon Bauschutt deposéiert an e Biotop zerstéiert ze hunn.