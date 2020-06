Op d'Demande vun der CSV gouf en Donneschdeg de Moien an enger Jointe Kommissioun um Krautmaart een Tëschebilan vun de Corona-Hëllefsmesuren.

De éischte Constat, dee gemaach gouf, ass, dass d'Entreprisë virun allem op Direkt-Hëllefen an op de Moratoire bei de Banken zeréckgegraff hunn. 135 Milliounen un diversen Direkt-Aiden goufen ugefrot an 18.000 Moratoiren an Héicht vun iwwer 3,6 Milliarden Euro. D'Kreditter ënner Staatsgarantie par contre goufe quasi net ugefrot, do koume just 186 Demanden eran. De CSV-Deputéierte Laurent Mosar:



"Dat heescht et mierkt ee ganz genau hei, dass eigentlech d'Entreprisen – an dat ass och verständlech- sech net wëllen zousätzlech nach hei verschëlden. Si wëlle mol fir d'éischt hir Kreditter zeréckbezuelen déi lafen, an do wëlle se zousätzlech Zäit kréien. Si wëllen natierlech och vun Aides non remboursables profitéieren. Mä si sinn net onbedéngt ganz schaarf, fir zousätzlech nei Kreditter unzefroen."

D'Moratoirë géingen op alle Fall Enn des Joers auslafen, do misst ee sech elo d'Fro stellen, wéi et duerno viru geet. Well och nom Enn vum Joer wäre bestëmmt eng Rei Entreprisen do, déi hir Kreditter net kéinten zeréckbezuelen, sou den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Äntwerten dorop wären et en Donneschdeg de Moien an der Kommissioun nach keng ginn.

PDF: Zuelen a Grafiken

De Mëttelstandsminister Lex Delles hätt iwwerdeems och confirméiert, dass d'Betriber am Horesca-Secteur an och kleng Commercen déi negativ Säite vum Teletravail géinge spieren.

"Vu, dass natierlech vill manner Leit an hire Büroe present sinn an och an d'Bürosgebaier schaffe kommen, mierke besonnesch d'Restaurateuren dat, d'Sandwicherië mierken dat. Do ass vill manner Ëmsaz an do gëtt eis gesot, dass mer eigentlech bis elo eréischt op engem Ëmsaz si vun engem gudden Drëttel, am Verglach mat de Méint virdrun."

Wann een dës Mesure also wéilt gesetzlech festleeën, da misst een dofir suergen, dass den Teletravail sech héchstens op een Dag an der Woch begrenzt, sou nach de Laurent Mosar.



Keng definitiv Äntwert hätt een dann och kritt, wat d'Rees-Branche ugeet. Do wär et wichteg, dass Léisunge fonnt ginn. Et wéilt een natierlech op der enger Säit de Secteur ënnerstëtzten an, op der anerer Säit d'Konsumente schützen. De Bonge-System wär net schlecht, mä géing net duergoen, sou de Laurent Mosar. De Secteur hätt no engem Fong gefrot, aktuell wéilt d'Regierung dat net ausschléissen, ma fir den Ament nach net op déi Schinn goen.

Schreiwes vum Ministère de l'Economie

Lex Delles et Franz Fayot ont présenté un bilan intermédiaire des mesures de soutien COVID-19 à l'économie (11.06.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie En date du 11 juin 2020, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, et le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont présenté un bilan intermédiaire des mesures de soutien visant à soutenir tous les types d'entreprises impactées par la crise du coronavirus COVID-19 aux députés qui sont membres de la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace ainsi que de la commission des Classes moyennes et du Tourisme.

Un programme de stabilisation de l'économie, composé de près de 40 mesures, a été lancé le 25 mars dernier. Ciblant à la fois les PME, les indépendants et les grandes entreprises ainsi que leurs salariés, ces mesures gouvernementales ont répondu aux besoins immédiats de maintenir l'emploi, de fournir des liquidités aux entreprises et de faciliter leur financement bancaire. Jusqu'à présent, la Direction générale des classes moyennes a versé 82,4 millions d'euros aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants dans le cadre des différentes aides financières directes et non remboursables de ce programme. À ces aides non remboursables s'ajoutent d'autres mesures destinées à soutenir les entreprises, notamment une avance remboursable d'un montant maximal de 500.000 euros destinée à remédier aux difficultés financières temporaires liées au COVID-19. 820 demandes relevant de ce régime d'aide ont reçu jusqu'à présent un avis positif au sein du ministère de l'Économie, ce qui correspond à un montant total de 43,7 millions d'euros, dont 37,7 millions d'euros de la part de la Direction générale des classes moyennes.

Un paquet de mesures supplémentaires a été présenté le 20 mai dernier. Encourager l'emploi, soutenir les entreprises dans les secteurs les plus touchés et promouvoir une relance économique durable: telles sont les trois priorités de ce paquet dénommé «Neistart Lëtzebuerg» et qui mise sur une reprise durable et solidaire de l'économie luxembourgeoise. Une des mesures clés de ce paquet reste le chômage partiel pris en charge par l'État et couvrant 80% du salaire (100% du salaire social minimum). Depuis le début de la crise mi-mars, près de 14.537 entreprises et leurs salariés ont bénéficié du chômage partiel «Covid-19» dans le cadre duquel 795,6 millions d'euros ont déjà été versés sous forme d'avances.

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a souligné: «Nous n'avons jamais versé autant d'aides financières qu'en ce moment de crise. Ces mesures de soutien étaient indispensables et elles ont permis d'offrir une aide rapide et efficace. Il sera cependant nécessaire d'encourager davantage les investissements, de soutenir les entreprises dans les secteurs les plus touchés et de relancer ainsi la consommation. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un nouveau fonds de relance et de solidarité pour les entreprises ainsi qu'une nouvelle aide de redémarrage pour le commerce de détail afin d'engager une reprise durable de l'économie luxembourgeoise.»

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a déclaré: «La multiplication des aides au fil du temps en faveur des entreprises et des indépendants, et en particulier le chômage partiel pour garantir une rémunération aux salariés, ainsi que le bilan chiffré de ces dispositifs ont fait leurs preuves. Les mesures gouvernementales ont permis d'atténuer à court terme les conséquences sociales et économiques de la crise. D'autres mesures de soutien plus récentes décidées dans le cadre du paquet 'Neistart Lëtzebuerg' auront leurs effets positifs qu'à moyen, voire à long terme.»

Afin de favoriser la digitalisation de l'administration publique et d'accélérer les procédures, les demandes pour bon nombre d'aides aux entreprises dans le contexte COVID-19 sont à introduire à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu qui permet aux entreprises d'effectuer des démarches administratives par voie électronique. Depuis le début de la crise, près de 20.000 demandes pour les aides relevant du ministère de l'Économie et 42.400 demandes pour bénéficier du chômage partiel ont ainsi été introduites via la plateforme MyGuichet.lu qui est développée par le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).