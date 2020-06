Eng Fra, déi sech ënnert anerem wéinst Fueren ënner Alkoholafloss hat misse veräntweren, gouf zu enger Geldstrof an engem Fuerverbuet condamnéiert.

Dëst Fuerverbuet gëllt fir 20 Méint mat Sursis an d'Geldstrof läit bei 1.000 Euro. Si hat am Dezember 2018 mat ronn 1,8 Promill Alkohol am Blutt op der Tréierer Autobunn en Accident provozéiert. D'Fra war nuets engem Camion hannendrop gerannt, dat warscheinlech vill ze séier.