E Freideg den Owend koum et zu Wäiswampech zu engem gréissere Pompjeesasaz, dat well eng Veranda gebrannt huet.

D'Feier huet an enger Veranda ugefaangen an huet dono op d'Haus, an deem och Büroen dra sinn, iwwergegraff. An der Géigend ass nach eng Lagerhal, déi awer aktuell wuel net betraff ass. Vun der Plaz heescht et, datt d'Feier ënner Kontroll wier. D'Police reegelt dann och de Verkéier.