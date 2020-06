Am Lokale mellt de CGDIS ee schwéier Blesséierten. Kuerz viru Mëtteg um Samschdeg hate sech tëschent Berbuerg an Hierber e Camion an e Moto ze pake kritt.

Ënnert anerem de Rettungshelikopter war op der Plaz.



Zu Diddeleng an tëschent Hengescht a Bënzelt goufen zwee weider Motocycliste liicht blesséiert an zu Steebrécken gouf e Cyclist vun engem Automobilist ugestouss a liicht verwonnt.