De 7. September geet den neien IRM am Centre Hospitalier du Nord a Betrib.

D'Maschinn ass e Méindeg de Moien an der Patton-Stad ukomm. Mëtt August fänkt eng éischt Testphas vum IRM un. Mat Hëllef vun dësem Modell kënnen d'Untersuchunge bis zu 50% méi séier duerchgefouert ginn.

Och de Kaméidi gouf op e Minimum reduzéiert, fir d'Behandlung esou angeneem wéi méiglech ze gestalten. Och un d'Nohaltegkeet gouf geduecht: de Philips MR Ingenia Ambition 1,5 T funktionéiert ouni Helium.

Communiqué

Livraison du nouvel IRM Philips MR Ingenia Ambition 1,5 T sur le site Ettelbruck

En matinée de ce 15 juin s'est tenue la livraison du nouvel IRM Philips MR Ingenia Ambition 1,5 T au CHdN. Le nouvel appareil pourra démarrer une première phase test au courant du mois d'août et sera opérationnel à partir du 7 septembre.

Suite à la décision gouvernementale de doter quatre hôpitaux luxembourgeois d'un IRM supplémentaire, les CHdN a débuté des travaux de grande envergure dès septembre 2019 en vue d'héberger le nouvel IRM dans la cour intérieure se situant directement à proximité de l'IRM actuel. C'est aujourd'hui, en date du 15 juin que s'est effectué la livraison du nouvel appareil. Après l'arrivée du convoi de transport venant des Pays-Bas, l'IRM fut soulevé par une grue pour être ensuite placée dans ses localités. La procédure qui fut minutieusement préparée sous les plus strictes précautions de sécurité a duré toute une journée.

Une technique de dernière génération orientée de haute performance

Le CHdN a opté pour le modèle Philips MR Ingenia Ambition 1,5 T de la marque Philips, un modèle se distinguant par une qualité d'images exceptionnelle tout en effectuant des examens IRM jusqu'à 50% plus rapides. Offrant un positionnement du patient en moins d'une minute, l'IRM offre un maximum de confort à tous les patients. Ainsi, le bruit acoustique est réduit à un minimum et le patient est guidé tout au long de son examen. Le bien-être du patient est soutenu par la mise à disposition d'une fonctionnalité audiovisuelle qui lui permet de choisir des images et sons à son goût. S'intégrant dans l'esprit de développement durable du CHdN, le nouvel IRM fonctionne sans hélium et contribue ainsi à la préservation de ressources naturelles.