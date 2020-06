Tëscht Conter a Mutfert kruten sech e Moto an en Auto ze paken an tëscht Sandweiler an der Conter Gare waren zwee Autoen net laanschtenee komm.

Beim Accident tëscht Conter a Mutfert gouf eng Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vu Mutfert an d'Ambulanz aus der Stad waren am Asaz. Beim aneren Accident goufen 2 Persoune verwonnt. D'Pompjeeë vu Sandweiler an d'Ambulanz vu Réimech waren op der Plaz.