D'Gewerkschaften an der Grondschoul begréissen, datt déi lescht 2 Woche virun der Summervakanz nees all d'Schüler zesumme sollen an d'Schoul goen.

Den Educatiounsministère plangt jo d'Opdeelung an A- a B-Gruppen opzehiewen. Déi definitiv Decisioun soll e Freideg am Regierungsrot geholl ginn.

RTL-NEWS: Getrennten A/B-Klasse kéinte fir 2 lescht Wochen opgehuewe ginn

Fir den SNE, d'Enseignantsgewerkschaft am Fondamentale vun der CGFP, misst den administrativen Opwand awer sou kleng wéi méiglech gehale ginn. Wa just d'Kanner zesummegeluecht ginn an de Rescht net nees ännert, wär et an der Rei. Et dierft net nees alles op d'Kopp gehäit ginn, seet de seet de President Patrick Remakel:

Extrait Patrick Remakel

"Fir eis ass kloer: wann dat Eenzegt, wat ännert ass, datt d’Kanner zesummegeluecht ginn, datt net eng nei Schoulorganisatioun, datt net nees de Bustransport muss nei gemaach ginn. Datt den Horaire bleift, datt mëttes d’Betreiung d’selwecht funktionéiert, da kéint et klappen, datt mer nees normal funktionéieren."

Fir den SEW kann en Zesummeleeë vun de Gruppen net séier genuch goen. D'Enseignantsgewerkschaft vum OGBL war bis haut net zefridde mat den A- a B-Gruppen an hätt am léifsten, datt d'A- a B-Gruppe sou séier wéi méiglech opgehuewe ginn an d'Schüler scho vum nächste Méindeg un nees all zesummen an d'Schoul ginn, sou de President Patrick Arendt:

Extrait Patrick Arendt

"Ech denken, datt mer wäerten nach eng Kéier en Appell maachen un den Här Meisch a soen: Komm mir waarden net bis Juli! Wann ee gesäit, wéi d’Situatioun och dobaussen evoluéiert, wéi d’Kanner zesumme kommen, wéi d’Gesellschaft elo mat der Situatioun ëmgeet, denken ech, datt ee sou séier wéi méiglech – a fir eis am beschte schonn d’nächst Woch – déi Gruppe rëm soll opléisen an d’Kanner zesumme bréngen. Notamment, wou ee gesäit, datt d’Kanner permanent zesumme sinn a spillen. Ausserhalb vun der Schoul nees eng gewëssen Normalitéit erreecht hunn, déi ee sou séier wéi méiglech nees soll an der Schoul aféieren."

Anescht gesäit et am Lycée aus. D'Proffegewerkschaft Féduse gesäit keng Noutwendegkeet a keng Plus-value doran, fir nees d'Klassen zesummenzeleeën. Am Lycée sinn d'Klassen deels och vill méi grouss, bis zu 30 Schüler si méiglech an och d'Prüfungen si bis d'Enn vum Schouljoer an de getrennte Gruppe geplangt.