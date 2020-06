Dat Ganzt war géint 2.45 Auer um Mëttwoch de Moie fréi. D’Pompjeeë vu Käerjeng goufe vun hire Kolleege vun Péiteng an Diddeleng ënnerstëtzt beim Asaz.

Wéi de Cactus um Mëttwoch de Moien an engem Schreiwes matgedeelt huet, gouf et an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch am Geschäft zu Käerjeng een Incident um Niveau vun den technesche Killanlagen an dofir muss d'Geschäft um Mëttwoch och zoubleiwen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Käerjeng, Péiteng an Diddeleng. Dem CGDIS no gouf et beim Tëschefall ee Blesséierten.

Soubal d'Situatioun behuewen ass an d'Killanlagen nees funktionéieren, wäert d'Geschäft nees opgoen.