Wéi ee konkrete finanziellen Impakt hat an huet d'Covid-Kris op eise Gesondheetssystem, a speziell op Krankeversécherung?

Ëm déi Fro geet et haut, wann an der Chambre de commerce d'Quadripartite beieneen ass, ënnert der Presidence vum securité-sociale-Minister Romain Schneider, an Zesummenaarbecht mat der Santésministesch Paulette Lenert an dem Finanzminister Pierre Gramegna.

Mat um Dësch sëtzen ausserdeem d'Vertrieder vun de Salariéen an Employeuren, grad wéi d'Prestataire vun der Gesondeetsfleeg.