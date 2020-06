D'Staatsbeamte kënne vun elo un eng Demande maachen, fir hir Pai, respektiv hir Pensioun, op e Kont vun hirem Choix iwwerwisen ze kréien.

Bis elo sinn d'Paien a Pensiounen exklusiv op e Postscheck-Konto (CCP) iwwerwise ginn.

Duerch dës Mesure sollen déi ronn 29.000 Staatsbeamten an 12.500 Beamten déi an der Pensioun sinn, kënnen decidéieren, op wéi ee Kont hir Pai an Zukunft all Mount iwwerwise gëtt.

Nodeems dëse Changement am Januar vum Finanzminister Pierre Gramegna, an dem Minister fir d'Fonction publique an d'Digitalisatioun, Marc Hansen, annoncéiert gouf, ass an enker Zesummenaarbecht mam Centre de technologies de l'information de l'Etat, kuerz CTIE, geschafft gi fir de neien informatesche System en place ze sëtzen.

Fréistens fir d'Pai vum August wäerten d'Changementer kënnen ëmgesat ginn. Woubäi d'Leit hir Demande musse virum Mëtt vum Mount gemaach hunn.

D’Agente vum Staat kënnen de Konnt (CCP oder bei enger Bank), op deen se hir Pei oder Pensioun wëllen iwwerwise kréien, elo fräi wielen. Eng Innovatioun vun der Trésorerie, dem CGPO an dem @CTIE_LU am Kader vun @DigiLuxembourg. https://t.co/G1UYISZqMu - https://t.co/gBWVFbQ9k3 — Pierre Gramegna (@pierregramegna) June 17, 2020

Offiziellt Schreiwes

La rémunération des agents de l’État désormais virée sur un compte bancaire de leur choix (17.06.2020)

Communiqué par: ministère des Finances / ministère de la Fonction publique / ministère de la Digitalisation

Aussi bien les agents de l’État en activité que ceux en retraite pourront dorénavant faire virer leur rémunération ou pension sur le compte bancaire de la banque de leur choix.

Depuis l’annonce de ce changement, en janvier 2020, par le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique, le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) et la Trésorerie de l’État ont travaillé en étroite collaboration avec le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) à la réalisation d’un nouveau système informatique, qui permettra aux 29.000 agents actifs et 12.500 agents en retraite de choisir le compte bancaire sur lequel sera viré chaque mois leur rémunération.

Ce nouveau service, qui offrira aux agents de l’État une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs finances personnelles, fait preuve d’une démarche proactive et dynamique de la Trésorerie de l’État et du CGPO. Il reflète pleinement la volonté de l’État d’assumer ses responsabilités en tant qu’employeur moderne et attractif, et s’inscrit dans le droit fil des efforts continus de modernisation et de digitalisation de l’État.

Le ministre de la Fonction publique et ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen, souligne: «Nous entendons aller aussi loin que possible dans la digitalisation, modernisation et simplification de la Fonction publique et de ses services. Ce nouveau service en est une nouvelle preuve, et il renforcera l’image d’une Fonction publique dynamique et moderne.»

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «Donner plus de choix et garantir un service flexible et efficace aux citoyens et aux agents de l’État, est une priorité de ce gouvernement. Cette nouvelle mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la Trésorerie de l’État, souligne la détermination du gouvernement de répondre aux besoins changeants de ses agents et de rendre compte de l’évolution du système bancaire à l’ère du numérique.»

Les agents souhaitant bénéficier de cette nouvelle possibilité peuvent communiquer dès maintenant au CGPO les détails du nouveau compte bancaire sur lequel leur rémunération ou pension devra être viré.

Pour les agents de l’État en activité, la communication du nouveau numéro de compte bancaire se fait de manière entièrement électronique, sur base de l’authentification forte (Luxtrust), via le portail «myRH» (http://myrh.intranet.etat.lu). Ce portail web interne à l’État permet à tous les agents de réaliser un certain nombre de démarches liées aux ressources humaines.

Les agents de l’État en retraite peuvent faire cette démarche de modification de compte bancaire en remplissant le formulaire téléchargeable sur le portail de la Fonction publique (https://gd.lu/1ls2Mf). Les détails relatifs (https://gd.lu/90PLD5) à cette démarche sont consultables sur le même portail.

Exceptionnellement, en cas de besoin, il est également possible pour les agents de l’État en activité ainsi que pour les agents de l’État en retraite de demander la modification de compte auprès de l’accueil de Guichet.lu à l’adresse 11, rue Notre-Dame, à Luxembourg. À cet effet, ils devront prendre au préalable un rendez-vous en ligne (https://gd.lu/cn4NZ3). L’agent au Guichet se charge d’effectuer la démarche en ligne. Il suffit de lui présenter une carte d’identité et un relevé d’identité bancaire (RIB).

Cette modification s’appliquera au plus tôt à partir de la rémunération ou pension versée au mois de juillet 2020. À noter qu’il faut que la demande de changement de compte soit introduite avant le seizième jour du mois pour que la rémunération ou pension puisse être virée sur le nouveau compte bancaire à partir du mois courant. Pour les demandes introduites après le quinzième jour du mois, la rémunération ou pension sera virée sur le nouveau compte seulement à partir du mois suivant.