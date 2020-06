De Jongelycée zu Esch wäert den éischte Lycée am Süde sinn deen dës Zort Coursen op Englesch wäert ubidden.

Wéi den Educatiounsministère an engem Communiqué matdeelt wäert de Lycée de garçons Esch vun der Rentrée 2020/2021 seng schoulesch Offer erweideren andeems se Preparatiounsklasse fir de bac international op Englesch ubidden.

Den Athénée, d'International School an d'Privatschoul Over the Rainbow bidden dës Offer schonn un, sinn allerdéngs all an der Stad.

De bac international gëtt momentan an 158 Länner weltwäit an iwwer 5.000 Schoulen ugebueden an ass zu Lëtzebuerg gläichgestallt mam Premièresexamen.

Interesséiert Schüler mussen d'englesch Sprooch maitriséieren, e Portfolio areechen an Opnamtester maachen.

Offiziellt Schreiwes

Des classes préparatoires au bac international en langue anglaise offertes au Lycée de garçons Esch (17.06.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Le Lycée de garçons Esch (LGE) élargit son offre scolaire en proposant, dès la rentrée scolaire 2020/2021, des classes préparant à la formation du baccalauréat international (International Baccalaureate, IB) en langue anglaise. Le LGE devient ainsi le premier établissement scolaire à offrir ce type de classes anglophones dans la région sud de pays, en complément des offres de l’Athénée (AL), de l’International School Luxembourg (ISL) et de l’école privée Over the Rainbow, toutes les trois à Luxembourg-Ville. Les nouvelles classes contribuent également à la diversification de l’offre scolaire publique qui reste une priorité du gouvernement pour répondre à l’hétérogénéité croissante des élèves.

Le bac international est offert par plus de 5.000 établissements scolaires dans 158 pays du monde et il est reconnu par la loi luxembourgeoise comme équivalent au diplôme de fin d’études secondaires. Le bac international en anglais s'adresse aux élèves capables de suivre un enseignement secondaire de haut niveau dans cette langue et prépare aux études supérieures. À l’exception du français et du luxembourgeois, toutes les disciplines sont enseignées en anglais.

Grade 7, 8 & 9: trois classes préparatoires dès 2020/2021

La formation menant au bac international comprend cinq années préparatoires (grades 7 - 11) et deux années du programme du bac international proprement dit (grades 12 & 13).

Les quatre premières années préparatoires (grades 7-10) seront offertes au LGE: les grades 7, 8 et 9 dès 2020/2021 et le grade 10 dès 2021/2022. Les grilles horaires correspondantes peuvent être consultées sur le site web du lycée: www.lge.lu.

Admission et inscription

Les élèves intéressés à s’inscrire dans une classe préparatoire au LGE doivent avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise, soumettre un portfolio et réussir des tests d’admission.

Le portfolio comprenant des productions personnelles de l’élève et documentant les compétences de celui-ci doit être remis pour le 26 juin 2020 au plus tard.

En fonction de la classe visée, l’élève se soumet à un test en langues et en mathématiques le 6 juillet 2020:

grade 7: anglais/mathématiques

grade 8: anglais/mathématiques

grade 9: anglais/français/mathématiques

L’inscription est gratuite. Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur www.lge.lu.

Visitez aussi les portes ouvertes virtuelles du lycée accessibles sur ce même site.