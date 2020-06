Iwwerdeem am Abrëll ronn 20.200 Chômeure gezielt goufen, ass dëse Niveau och am Mee d'selwecht stabel bliwwen.

D'Situatioun um Aarbechtsmaart entspaant sech net vun haut op muer. RTL-Informatiounen no ass och am Mee dëse Chiffer vu Leit op der Sich no enger Schaff quasi identesch héich; de Chômage-Taux klëmmt vu 6,9 op 7%.

Deemno bleift et dobäi, datt iwwert e Joer gekuckt, d'Zuel vun de Chômeuren par Rapport zum Mee zejoert ëm en Drëttel méi héich ass - dat sinn iwwer 4.800 Persounen méi, déi bei der Adem ageschriwwe sinn.

Dës Chiffere goufen eis no der Reunioun vum Konjunkturcomité aus gutt informéierte Sourcen confirméiert. Dat gëllt och fir den Datum vun der Tripartite, déi den 3. Juli soll sinn.

Bis ewell goufen et fir dëse Mount och ewell 6.000 Demanden vu Betriber fir Kuerzaarbecht; de Peak vun dësen Demanden loung am Abrëll bei iwwer 14.000. Am Mee goufen ëmmerhin och nach ëmmer bal 10.000 Demanden gezielt.

Bis Dezember leeft de System vum Chômage partiel weider; et gëllen iwwerdeems nei Modalitéite fir d'Betriber, well vun elo un all Mount net iwwer Avancen ofgerechent gëtt, mä op Basis vun den Decompten.

Fir déi nächst 2 Méint gëllen 2 wichteg Datumer: fir de Mount Juli mussen d'Demanden tëscht dem 20. an dem 26. Juni gemaach ginn - also bis d'nächst Woch e Freideg ewell.

D'Demande fir den August mussen tëscht dem 1. an dem 12. Juli gemaach ginn - all dës Demanden mussen elektronesch iwwert MyGuichet.lu eragereecht ginn, wou et och en entspriechenden, komplett neien Formulaire gëtt.

Fir all Froen vu Patronen iwwert de Chômage partiel gëllt vu muer un d'Hotline 8002-91 91.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Dates limites pour introduire les demandes de chômage partiel lié à la relance économique (17.06.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Avec la fin de l'état de crise et pour relancer l'économie, de nouvelles modalités d'octroi du chômage partiel aux entreprises touchées par la crise liée au COVID-19 sont en vigueur à partir du mois de juillet et jusqu'au 31 décembre 2020.

Compte tenu de ces nouvelles modalités, les dates limites pour demander le chômage partiel lié à la relance économique pour les deux mois à venir se présentent comme suit:

• les demandes pour le mois de juillet 2020 doivent être effectuées via MyGuichet.lu du 20 au 26 juin 2020 inclus;

• les demandes pour le mois d'août doivent être effectuées via MyGuichet.lu du 1er au 12 juillet inclus.

Les demandes pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre doivent être introduites via MyGuichet.lu au plus tard le 12e jour du mois précédent la période de chômage partiel demandée (par exemple avant le 12 août pour la demande de chômage partiel qui se rapporte au mois de septembre). Le bénéfice du chômage partiel ne peut en aucun cas être accordé rétroactivement.

L'entreprise, ou son mandataire (p.ex. une fiduciaire), doit obligatoirement introduire la demande par voie électronique à travers son espace professionnel de la plateforme MyGuichet.lu. La personne qui introduit la demande a besoin d'un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. En ligne à partir du 20 juin, le formulaire électronique a été élaboré par le ministère de l'Économie avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).

À partir du 18 juin 2020, la hotline 8002-9191 fonctionne tous les jours ouvrables entre 8 et 17 heures pour répondre aux questions relatives aux demandes de chômage partiel lié à la relance économique.