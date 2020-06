D’Plénière vun der Chamber ass haut beieneen an do stinn net manner wéi 10 Gesetzprojeten um ordre du jour, déi all a Relatioun mat der Covid-Kris stinn.

Et geet beispillsweis ëm e Verlängere vum congé pour soutien familial iwwert den Etat de crise eraus, Adaptatioune beim congé pour raisons familiales, d’Afréiere vun de Loyere bis d’Enn vum Joer, Staatsgarantien oder dass Hochzäiten och ausserhalb vun enger Gemeng kënne geschloss ginn.