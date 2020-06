Et war him virgehäit ginn, am Oktober an de Rives de Clausen eng Persoun geschloen ze hunn.

De Sträit hat ëm e Glas gedréint, dat e Kolleeg vum presuméierten Affer nuets aus engem Café mat erausgeholl hat, wat hie Sécherheetsleit no net hätt solle maachen. Dat méiglecht Affer loung op eemol um Buedem, duerch eng Aktioun vum Ugekloten.