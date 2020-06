Den aktuellen Covid-Horaire also vun 8 bis 13 Auer géif bis de 15. Juli bäibehale ginn.

RTL-Informatiounen no, sollen d'Schüler am Fondamental vun e Méindeg 8 Deeg un nees all zesummen an d'Schoul goen. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet sech dës Woch jo mat de verschiddenen Acteuren vum Terrain concertéiert an d'Changementer sollen e Freideg am Regierungsrot aktéiert ginn, ier se dann op enger Pressekonferenz presentéiert ginn.

Wéi mir schonn am Virfeld gewuer goufen, wier ugeduecht, d'Léier- an d'Übungsgruppen, wéi gesot vum 29. Juni un, ze regroupéieren. Dat allerdéngs zum Deel op fakultativer Basis, fir déi Kanner aus der Übungswoch. Anerwäerts hätt missen d'Gesetz geännert ginn. D'Personal, dat fir de B-Grupp rekrutéiert gouf, wier och weider am Asaz.

Ufälleg Persoune solle weider kënnen bis de 15. Juli am Homeschooling bleiwen oder hir Kanner och kënnen weider doheem betreien.

Den aktuellen Covid-Horaire also vun 8 bis 13 Auer géif bis de 15. Juli bäibehale ginn. Ausflich ouni Iwwernuechtungen a pedagogesch Sortië grad wéi Schwamm- a Sportunterrecht wieren rëm erlaabt. D'Ofstandsreegel an der Klass géif ewechfalen. D'Maskeflicht am Bus an am Gebai awer géif bleiwen.