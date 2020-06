Lauschtert déi 6. Episod vum Podcast "Exit! an elo?" op RTL.lu.

Den Direkter vum Staatslabo, de Prof. Friedrich Mühlschlegel, seet, datt mer, bis mer eng Impfung hunn, musse mer smart Testen, fir d'Infektiounsketten ze ënnerbriechen. Och Schnelltester, déi geschwë kéinten op de Marché kommen, géifen d'Spillreegelen änneren.

Zanter Ufank Mee goufen am Staatslabo ronn 25.000 PCR-Tester duerchgefouert, fir de Sars-CoV-2 nozeweisen.



Smart Testen



Am Podcast Exit! An elo? mécht sech den Direkter vum LNS staark, datt mer smart testen zu Lëtzebuerg, bis eng Impfung do ass. Dat géif bedeiten, datt ee geziilt Persoune reegelméisseg op de Virus kontrolléiert. Fir ëmmer weider ze garantéieren, datt keng weider Plazen entstinn, wou de Virus nees u Buedem gewënnt.

Wéini war de Virus do?

Den LNS steet an de Startlächer, fir där wichteger Fro nozegoen. Den éischten offizielle Fall gouf et de 29. Februar 2020. Ma et wier extrem wichteg ze wëssen, wéini de Virus am Land zirkuléiert ass. De Staatslabo wëll nach emol al Prouwen op de Sars-CoV-2 testen, ma do missten nach ethesch Froe gekläert ginn.

Schnelltester

Et ass een och den Ament an engem Projet involvéiert, fir Schnelltester ze validéieren. Wann dat géif klappen, wier et ee "Game changer", esou de Prof Friedrich Mühlschlegel. Esou kéint ee vill méi séier positiv Leit detektéieren a kéint se méi séier isoléieren.

De ganze Podcast mat zousätzlechen Detailer fannt Dir ënnert podcast.rtl.lu.

Exit! An elo? Episod 6 - Duerch smart Testen eng zweet Well verhënneren

