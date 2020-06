1 Persoun gouf vun engem Auto ugestouss an e Cyclist an en Automobilist sinn net laanschtenee komm.

Zu Déifferdeng an der Rue Michel Rodange gouf kuerz no 16 Auer en Donneschdeg eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert.

2 Persoune goufen och kuerz no 16 Auer zu Dikrech an der Montée du Herrenberg blesséiert. Hei waren e Vëlo an en Auto anenee gerannt.