De Michel Wolter vun der CSV hat a senger Fro un d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert Detailer zu de chirurgesche Maske gefrot.

An de leschte Wochen huet de Grand-Duché 85 Millioune chirurgesch Maske bestallt. Lëtzebuerg huet iwwer 30 Commandë gemaach, déi awer net all konnte geliwwert ginn.

Déi Prezisioune gëtt d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Michel Wolter, deen Detailer iwwert déi chirurgesch Masken gefrot huet.

Aus der Äntwert geet zum Beispill och ervir, datt Lëtzebuerg am Ufank vun der Kris, ëm den hallwe Februar, grad emol 950.000 Masken am nationale Stock hat. Enn Mee waren et der 26,7 Milliounen.

Bis den 13. Mee sinn 46,5 Millioune verdeelt ginn, dovunner 38,5 Milliounen u Privatleit. De Präis pro Mask louch tëschent 12 an 68 Cent.