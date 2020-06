Dat sinn 0,5%-Punkte manner wéi am éischte Quartal zejoert. Dem Statec no hätt de Confinement natierlech do e ganz kloren Afloss drop gehat.

Op ee Joer gesinn, bleiwen d’Administratiounen an déi ëffentlech Servicer, grad wéi och de Bau am dynameschsten. PDF: Pressecommuniqué Links PDF: Pressecommuniqué