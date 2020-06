Déi Fro hat de Minister François Bausch virun e puer Wochen am Kader vun enger Debatt iwwer d'Policereform der Chamber gestallt.

D'Äntwert vun de Volleksvertrieder war kloer Jo. Just d'ADR-Deputéiert hu géint eng Motioun vun der CSV gestëmmt. Iwwerdeems Déi Lénk sech enthal hunn. E Debat, e Vott, deen der Staatsbeamte-Gewerkschaft CGFP och elo weider ferm um Mo läit.

"Am Joer 2009 ass d'Fonction Publique fir ganz vill Secteuren opgaangen. Do virdru ware Gespréicher. Do war e reegelrechten Sozial-Dialog. Mir als CGFP hunn eis deem och net widdersat", sou de Steve Heiliger, CGFP-Generalsekretär.

Iwwer d'Form eraus, datt am Virfeld net mat de Gewerkschaften iwwer des CSV-Motioun geschwat gouf, stéiert sech d'CGFP och um Fong. Déi sougenannt "Puissance Publique" - also d'Polizisten an Uniform - misst de Lëtzebuerger virbehale bleiwen. Sou wéi et 2009 an de Verhandlungen mat der Regierung festgehale gouf.

Wat Zivil-Karriären ubelaangt, do hätt sech d'Staatsbeamte-Gewerkschaft ni verschloss, Net-Lëtzebuerger anzestellen. Do wier den Undeel am Verglach mam Ausland haut souguer grouss.

"Mir hunn e Wee mat engem Examen Concours. De Staats-Examen. Dat ass transparent. Dat ass objektiv. Do ass net vill Spillraum fir arbiträr. Dat ass einfach déi Form, déi mir favoriséieren. Mir wëssen awer och, datt verschidde Profiller net iwwert dee Wee ze fanne sinn. Dat sinn ganz héichwäerteg, spezialiséiert Profiller. Dokter, Informatiker. Do hu mir eis ni opposéiert, datt dee Wee gewielt ginn ass. Awer eréischt wann de klassesche Wee net zu engem Resultat gefouert huet. Dat muss strikt d'Ausnam bleiwen."

Déi Verantwortlech vun der Gewerkschaft si sech es bewosst, datt den zoustännege Minister François Bausch, grad wéi säi Virgänger Etienne Schneider, et net einfach wäert kréien, säin Objektiv z'erreechen: bannent 3 Joer 847 Beamten anzestellen.

D'CGFP proposéiert Alternativen. Vum Rekrutement iwwer d'Adem. An aneren Administratiounen hätt dat funktionéiert. Firwat net bei der Police probéieren, sou d'CGFP. Et wier eng Iwwerleeung wäert.

Eng aner Pist wier d'Duebel Nationalitéit. An da wier och d'Politik gefuerdert, fir de Beruff vum Polizist nees méi attraktiv no baussen ze maachen.

Vun den Aarbechtsbedéngunge selwer iwwer e méi grousst Rekrutement vu Leit mat Première, respektiv 13ième bis grouss Informatiouns-Campagnen, sou d'CGFP.