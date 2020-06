Donieft huet d'Police e Friedeg den Owend zu Déifferdeng um Stonk eng net-autoriséiert Privatparty opgeléist.

Op der Kinnekswiss am Stater Park gouf et an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg kuerz no Hallefnuecht eng grouss Kläpperei, bis zu 100 Leit sollen involvéiert gewiescht sinn. Eng Persoun gouf verwonnt.

Vill vun de Kläpper sinn a Richtung Glacis fortgelaf. D'Police huet all d'Leit am Park an och um Glacis kontrolléiert. Deelweis gouf mat Fläschen op d'Beamte gehäit. Et gouf kee verwonnt, ma e Policeauto gouf beschiedegt. D'Ermëttlunge lafen.

Zu Déifferdeng um Stronk huet d'Police e Freideg den Owend eng net-autoriséiert Privatparty opgeléist, iert dës iwwerhaapt ugaangen ass.

30 Persoune sollten am Bësch feieren. Verschiddener wiere virun der Police fort gelaf, heescht et am Bulletin.

Et gouf e Protokoll geschriwwen, wéinst Verstouss géint d'Naturschutzgesetz a géint d'Covid-Reegelen.

Alles gouf ofgeriicht an d'Plaz gouf um Enn propper hannerlooss.