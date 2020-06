Fir Entreprisen, déi uerg vun de leschte Méint getraff goufen, ginn et nei Modalitéite fir de Chômage partiel.

Vu Juli un a bis den 31. Dezember gëllen nei Modalitéite fir d'Entreprisen, déi Chômage partiel wëllen ufroen. Et gëtt consideréiert, wéi staark de Secteur vun der Kris getraff gouf. D'Entreprisë kënnen hir Demande fir Kuerzaarbecht nëmmen online via d'Plattform MyGuichet maachen.

An der Theorie sinn iwwer 15.000 Betriber betraff.

Zanter der Corona-Kris si schonn iwwer 800 Milliounen Euro fir de Chômage partiel ausbezuelt ginn.

Schreiwes vum Wirtschaftsministère

Le formulaire pour demander le chômage partiel en ligne jusqu'au 31 décembre 2020 est disponible sur Guichet.lu (20.6.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie

A partir du mois de juillet et jusqu'au 31 décembre 2020, de nouvelles modalités d'octroi du chômage partiel aux entreprises touchées par la crise liée au COVID-19 sont en vigueur. Le formulaire en ligne pour introduire une demande de chômage partiel par Internet selon ce nouveau régime est désormais disponible sur Guichet.lu.

L'entreprise, ou son mandataire (p.ex. une fiduciaire), doit obligatoirement introduire la demande par voie électronique à travers son espace professionnel de la plateforme MyGuichet.lu. La personne qui introduit la demande a besoin d'un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Le formulaire de demande en ligne a été élaboré par le ministère de l'Économie, avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).

S'appliquant à l'ensemble des entreprises pendant cette période de relance économique, le nouveau régime de chômage partiel considère que certains secteurs ou branches économiques ont été plus sévèrement impactés que d'autres et reprendront par conséquent leur niveau d'activité d'avant la crise plus tard, voire n'y parviendront pas dans un futur proche. Les nouvelles modalités sont détaillées sur Guichet.lu avec une rubrique Foire aux questions (FAQ) y dédiée. Une hotline accessible sous le numéro de téléphone 8002-9191 fonctionne tous les jours ouvrables entre 8 et 17 heures pour répondre aux questions relatives aux demandes de chômage partiel lié à la relance économique.

Compte tenu de ces nouvelles modalités, les dates limites pour introduire les demandes de chômage partiel ont également été adaptées. Les demandes pour le mois de juillet 2020 doivent p.ex. être effectuées via MyGuichet.lu du 20 au 26 juin 2020 inclus, celles pour le mois d'août du 1er au 12 juillet inclus. Pour rappel, les demandes doivent être faites chaque mois.