De President Kik Schneider an den Direkter a Chefredakter Claude Karger hunn e Méindeg an engem Communiqué matgedeelt, dass de Betrib d'Produktioun vun der geprinter Versioun vun der Dageszeitung den 31. Dezember dëst Joer stoppe wäert.

Den Direkter a Chefredakter Claude Karger huet e Sonndeg am Presseclub confirméiert, dass engem déi Decisioun net einfach gefall wär:

Extrait Claude Karger

Deemnächst wäert de "Lëtzebuerger Journal" och just nach 5 Mol an der Woch eng Dageszeitung publizéieren, net méi wéi gewinnt 6 Mol.



De ''Lëtzebuerger Journal'' géif sech an Zukunft op seng digital Presenz konzentréieren, heescht et weider am Schreiwes. D'Gewunnechte vun de Lieser hätte changéiert, grad ewéi d'Strategië vun den Entreprisen a Saache Publicitéit. Dat Digitaalt géif eng ëmmer méi grouss Roll spillen, gläichzäiteg wär et ëmmer méi dier ginn, dagdeeglech eng Zeitung ze printen an ënnert d'Leit ze bréngen. D'Corona-Kris hätt dës Tendenze confirméiert.

Fir de ''Lëtzebuerger Journal'', deen 1948 gegrënnt gouf, geet am Januar also eng nei Ära un. Am Communiqué ass ze liesen, de ''Journal'' géif sech un nei multimedial Formater trauen. Deemno géif et periodesch och nach eng geprinte Publikatioun ginn.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué de presse

Le “Lëtzebuerger Journal” entre dans une nouvelle ère de son histoire

Madame, Monsieur,

Cela fait longtemps que notre journal a lancé une réflexion fondamentale sur son avenir. Ceci sur fond de transformation des habitudes de son lectorat, mais aussi de transformation des stratégies publicitaires des entreprises. Le digital occupe une part de plus en plus importante dans ces habitudes et ces stratégies. En même temps, la production et la diffusion d’un quotidien papier deviennent de plus en plus onéreuses. La crise du Covid-19 a encore souligné ces tendances de fond.

Pour la maison média “Lëtzebuerger Journal” est ainsi arrivée l’heure de se repositionner afin de mieux prendre en compte les demandes des lecteurs et des annonceurs. Tout en conservant son ambition d’accompagner par la voie journalistique les évolutions politiques, économiques et sociales et de jouer un rôle comme plate-forme de débat sur l’avenir de notre société, le “Lëtzebuerger Journal” se concentrera à l’avenir sur sa présence digitale. Nous allons donc arrêter la production du quotidien imprimé le jeudi 31 décembre 2020.

Dès début janvier 2021, le “Journal”, fondé en 1948, entrera donc dans une nouvelle ère de son histoire en proposant une plateforme digitale unique au Luxembourg avec de nouveaux formats journalistiques multimédia. Une publication périodique imprimée fera cependant partie du nouveau concept. Le “Journal” s’est adjoint les services de Daniel Nepgen, fort de plusieurs décennies d’expérience dans les média et la communication pour le développer.

En vue de cette transformation et pour permettre à son équipe de mieux s’y consacrer, le “Journal” réduira prochainement le nombre de ses parutions hebdomadaires de 6 à 5.

Tous nos abonnés se verront d’ores et déjà proposer gratuitement notre e-paper. Quant à nos clients annonceurs pour des annonces commerciales, le “Journal” leur proposera jusqu’à la fin de l’année une remise de 20% sur les tarifs annoncés.

Nous vous inviterons en fin d’année à une présentation du nouveau concept.

Avec nos meilleures salutations,

Kik Schneider, président du conseil d’administration