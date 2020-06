Péitruss, Uelzecht, Sauer, Kor: Baachen a Flëss am Land liewen ënner Stress. Fauna a Flora leiden net just ënner extreme Klima-Schwankungen.

Bannent de leschte 5 Joer huet d'Waasserwirtschaftsamt 441 Fäll festgehalen, wou d'Waasser verknascht gouf.

Déi rezentst Pollutioun gouf de lëscht Méindeg bei Iechternach vu Fëscher gemellt. D'lescht Joer konnt gutt d'Hallschent vun de Responsabele vu sou Tëschefäll identifizéiert ginn, sou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an hirer Äntwert op eng Parlamentaresch Fro.

Schéin a gutt. Ma wat geschitt duerno? De Jos Scheuer, President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Sportfëscher werft d'Fro op.

"Déi Kloe misste weider geleet ginn un der Parquet. A wat kënnt duerno, do héiert een näischt méi dovun. Dat fanne mir net gutt, fir net ze soe Katastrophal an engem Rechtsstaat wéi Lëtzebuerg. Deen dann och ëmmer den Ëmweltschutz nach an d'Vitrinn vun der Politik stellt."

De Schued ass da souwisou schonn do. Wéi hei um Potaschbierg, wou am Mee e Schantjen déi kleng Millebaach bis erof an d'Sir verknascht huet.

Verschmotzung vun der Millebaach E Schantjen hat am Mee 2020 fir dës Pollutioun gesuergt.

De Claude Strotz vun der Federatioun vu de Sportfëscher erkläert, wéi de Bulli sech op kleng Déieren am Waasser leed, se reegelrecht erstéckt. Wa Bulli sech op Fëscheeër leed, kann eng ganz Brut futti sinn. An enger Zäit, wou et schonn net sou gutt géif ëm de Fëschbestand an de Lëtzebuerger Baachen a Flëss stoen. E Sonndeg de Moie blouf de Filet ënnenof, wou d'Sir an d'Musel leeft, op jidder Fall nees emol eidel.

D'Fëscher maache sech grouss Suergen ëm d'Lëtzebuerger Baachen a Flëss. Si, déi dacks déi éischt sinn, déi d'Fësch um Réck entdecken. Wéi och d'lescht Joer an der Uelzecht.