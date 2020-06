Lauschtert déi 9. Episod vum Podcast "Exit! an elo?" mam Serge Meyer, deen am Escher Spidol d’Krisenzell geleet huet, op RTL.lu.

Mir hu Medikamenter, fir de Schued vun der Krankheet a Grenzen ze halen, ma nach gëtt et kee standardiséiert Mëttel, fir Covid-19-Patienten ze traitéieren, esou den Dr. Serge Meyer, deen am Escher Spidol d’Krisenzell geleet huet, am RTL Podcast Exit! An elo?

Dexamethason, e Medikament dat scho jorelaang um Marché ass, senkt d’Mortalitéit ëm een Drëttel, esou eng rezent Etüd. D’Medikament gouf zu Lëtzebuerg scho systematesch beim Traitement vu Patienten agesat. Et géif elo vill Piste ginn, wéi ee schwéierkrank Patiente ka behandelen. Eppes wat een awer och gesinn hätt, wier dat een d’Patienten an engem fréie Stadium misst medikamentéis traitéieren.

Ee vun de Problemer wier awer d’Accessibilitéit vun de Medikamenter. "Wa mer d’Medikament net am Schaf hunn, kënne mer et net ginn", esou de Serge Meyer.

Den Ament hätt een d’Situatioun hei am Land am Grëff, vill vun de Mesuren, déi een an der éischter Well gegraff huet, misst een an enger zweeter esou net méi ergräifen.

Lauschtert de ganze Podcast:

Exit! An elo? Episod 9 - Medikamenter

De ganze Podcast mat zousätzlechen Detailer fannt Dir ënnert podcast.rtl.lu.

