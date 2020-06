An der Chamber ass souwuel e Méindeg de Moien, wéi och de Mëtteg d’Plenière beieneen, an déi steet nees ganz am Zeeche vun den ominéise Covid-Gesetzer.

Deenen Texter also, déi den Ëmgang mat der Corona-Pandemie solle reegelen, wann den Etat de crise e Mëttwoch bis ausleeft. Engersäits op privatem Plang, wéi den Ëmgang mat Masken, Limitatiounen bei Rassemblementer an esou weider gereegelt ass, an zweetens Mesuren, Restriktiounen a sanitär Reegelen, déi d’Wirtschafts-Aktivitéit, d’Kultur oder de Sport concernéieren.

Déi zwee Gesetzer spillen dann emol fir ee Mount, a kënnen zu all Ament ugepasst ginn, wann dat nees géif néideg ginn. Modifikatiounen, déi natierlech vun der Chamber mussen ofgeseent ginn.

D'Texter, déi elo virleien, a ganz vill a laang an den zoustännegen Chamberkommissiounen diskutéiert goufen, géife Garantie ginn, sot e Samschdeg bei eis am Background de Premier Xavier Bettel. D‘Texter géifen e bësse méi Rechtsschutz ginn, wéi den aktuellen Pandemies-Text vun 1980.

Um Ufank vun der Chamberssëtzung sot de Rapporteur Mars Di Bartolomeo, dass mer a méi eng grouss Normalitéit eraklammen, de Virus awer nach ëmmer do ass. Fir den LSAP-Deputéierte wär am Mäerz dat wäitreechendst Gesetz zanter dem Enn vum Zweete Weltkrich gestëmmt ginn, mat deem een der Regierung Vollmuechte ginn hätt. Et wär vill geschitt, richteg an zum richtegen Zäitpunkt gehandelt ginn an de Gesondheetssystem ni iwwerfuerdert gewiescht.

Wat déi zwee Covid-Gesetzer ugeet, wär eng gutt Aarbecht vu Majoritéit an Oppositioun geleescht ginn. Et géif een op eng Approche vu Vertrauen a Responsabilitéit setzen. De „Confinement forcé“ wär de meescht diskutéierte Punkt, huet de Mars Di Bartolomeo confirméiert. Sou eppes hätt ewell an engem Gesetz vun 1980 gestanen a wär a 40 Joer just eng Kéier applizéiert ginn. Dem Rapporteur no sollt dann och nëmmen am extreemste Fall dorop zréckgegraff ginn.

Den Deputéierte vun der LSAP huet nach gemengt, dass déi zwee Projeten eigentlech vu jidderengem kéinte gestëmmt ginn. Dat géif awer wuel e fromme Wonsch bleiwen.