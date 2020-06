Bei enger Massekläpperei am Sauerpark zu Rouspert goufen 8 Persoune blesséiert, 2 dovunner schwéier. D'Police sicht no eventuellen Zeien.

Et war géint 18.30 Auer, wéi laanscht d'rue du Barrage zu Rouspert eng gréisser Ausernanersetzung tëscht 20-30 Leit gemellt gouf, bei där mat Knëppelen an Eisestaangen hantéiert géif ginn. Direkt e puer Policepatrulle sinn op d'Plaz gefuer, wou eng 50 Persounen an engem oniwwersiichtleche Chaos ugetraff goufen. Eng 20 Persounen aus 2 Gruppe waren deen Ament schonn am Gaangen sech heftegst ze zerklappen. Wourëm et am Sträit goung, war deen Ament net erauszefannen.

Um Enn goufen 8 Persoune blesséiert, zwou dovunner schwéier. Si koumen no enger éischter Behandlung op der Plaz an d'Spidol.

D'Police huet mat Pefferspray mussen agräifen an och Verstäerkung huet musse geruff ginn, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien. Hir Aufgab gouf net méi liicht gemaach, duerch déi vill Leit déi sech d'Kläpperei ukucke wollten. Vun de Waffen, déi genannt gi waren (Knëppelen an Eisestaangen), konnte keng fonnt ginn.

Schonn am Virmëtteg ware béid Gruppen verbal unenee geroden an d'Police hat do schonn eng éischte Kéier mussen intervenéieren. Och de Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech war op d'Plaz komm. De Parquet vun Dikrech gouf informéiert an et gouf eng weider Enquête an d'Weeër geleet.

D'Police freet an deem Zesummenhang no eventuellen Zeien oder Beweismaterial, déi zur Opklärung vun der Kläpperei kéinte bäidroen. Si solle sech bei der Police zu Iechternach mellen, entweder via Telefon um (+352) 244 721000 oder via E-Mail op police.echternach@police.etat.lu.

Alkoholkontrollen

2 Führerschäiner goufen dann nach agezunn, well d'Automobilisten ze déif an d'Glas gekuckt haten. Sou z.B. e Sonndeg géint 17 Auer op der N1, wou eng Persoun am ZickZack ënnerwee war. De Chauffer gouf zu Wecker gestoppt an huet de Führerschäin nom positiven Alkoholtest mussen ofginn.

Géint 21 Auer ass en Automobilist zu Käl opgefall. Och hei war d'Kontroll net gutt fir hien, oder besser gesot, fir säi Führerschäin ausgaangen.

Géint 23 Auer gouf e Chauffer zu Ettelbréck an der rue de Bastogne vun de Policebeamten aus dem Verkéier gezunn. Hei war de Peegel allerdéngs ënner 1,2‰, wouropshin et beim Protokoll bliwwen ass.