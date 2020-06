Och wann d'Festivitéite fir Nationalfeierdag, esou wéi mir se kënnen, duerch d'Corona-Pandemie dëst Joer ausbleiwen, zelebréiert gëtt trotzdeem.

Fir en Dënschdeg goufen déi dräi traditionell ëffentlech Feierlechkeeten, also d'Militärparade, d'Zeremonie an der Philharmonie an den Te Deum, wéinst de Covid-Dispositiounen ofgesot.

An deene leschten 550 Joer, wou den Te Deum hei am Land zelebréiert gëtt, ass dës feierlech Zeremonie an der Kathedral nach quasi ni ausgefall. Fir d'läscht war dat wärend dem Zweete Weltkrich de Fall.

Ech wënschen Iech all e schéinen Nationalfeierdag 🇱🇺



Je vous souhaite une bonne fête nationale 🇱🇺



Ich wünsche Euch einen schönen Nationalfeiertag 🇱🇺



Vive de Grand-Duc, vive Lëtzebuerg.

Zeremonie um Kanounenhiwwel um 11 Auer

Den offiziellen Deel vum Nationalfeierdag war dëst Joer an enger ofgeännerter Form. D'Zeremonie war wéi gewinnt beim Monument national de la Solidarité luxembourgeoise um Kanounenhiwwel, am Respekt mat den aktuelle Corona-Restriktiounen, waren awer just 3 Discoursë vum Grand-Duc Henri, dem Chamberpresident Fernand Etgen an dem Premier Xavier Bettel geplangt. Aner Elementer wéi den Defilé, Blumme néierleeën oder nach d'Remise vun de Medaile sinn ewechgefall.

Fir de musikaleschen Encadrement huet d'Militärmusek gesuergt an den Ofschloss hunn déi 21 traditionell Kanouneschëss um Fetschenhaff gemaach.

Et war roueg um Virowend

Um Virowend vun Nationalfeierdag gouf et kee Cortège a kee Freedefeier. Eise Journalisten no, déi e Méindeg den Owend an der Stad waren, hunn awer eng Partie Leit vum Feierdag profitéiert, fir och mol méi laang ënnerwee ze sinn. Vill Jonker hate sech op der Kinnekswiss zesummefonnt. Den Ofstand gouf agehalen an de Gros souz a Gruppe beieneen. D’Policebeamten hunn hei hir Ronnen gedréit.

Roueg war et an der Groussgaass. Op der Plëss haten d’Terrassen op. Och hei waren Leit ënnerwee, allerdéngs net iwwerméisseg.

Déi meeschte Leit waren an der Géigend vum Palais bei enger Bar versammelt. Bis Hallefnuecht ass alles souwäit friddlech verlaf. Duerno gouf an de Bistroen d’Musek ausgemaach an d’Police ass ënnert anerem an de Ween Kontrolle gefuer.

Wilhelmus an Ons Heemecht vun der Militärmusek

Well Nationalfeierdag méi roueg ofleeft, huet sech d’Militärmusek, op Initiativ vum Dirigent vun der Militärmusek, dem Lieutnant-Colonel Jean-Claude Braun, eppes Besonnesches afale gelooss. Interpretéiert goufen de Wilhelmus an Ons Heemecht, net an engem Concertssall, mä separat gefilmt op 15 verschiddene Plazen uechtert d'Land, déi historesch oder kulturell wichteg Identitéit fir de Grand-Duché duerstellen.

E Méindeg um 17 Auer gouf den Deel vum Wilhelmus an der Nationalhymne gewisen. En Dënschdeg de Moien um 8 Auer ass et d'Heemecht.

Ons Heemecht Gespillt vun der Militärmusek, gefilmt op separate Plazen uechter dat ganzt Land.

Evolutioun vu Lëtzebuerg am Zäitraffer

Eis Kolleege vun RTL 5minutes hu sech d'Geschicht vum Territoire vu Lëtzebuerg ugekuckt an dës an engem flotten Zäitraffer zesummegefaasst.

Drive-in Te Deum zu Péiteng

Den traditionellen Te Deum an der Kathedral dëst Joer ass ausbliwwen, fir d'Gemeng Péiteng gëllt dëst awer net. Do gouf d'Traditioun op eng aner Manéier bäibehalen: a Form vun engem Drive-in Te Deum an der CARena.

Um Enn konnt ee sech säin Auto bei der Sortie seene loossen.

Journal Spezial op Nationalfeierdag

Op Nationalfeierdag ass de Journal op RTL Télé Lëtzebuerg ausnamsweis schonn um 19 Auer, mat virop der Aktualitéit vum Dag an duerno der Rediffusioun vun der Zeremonie um Kanounenhiwwel.

Wéinst der Corona-Kris ass jo dëst Joer kee grousst feierlecht Evenement, mä eng kleng Zeremonie mat Riede vum Grand-Duc Henri, dem Chamberpresident Fernand Etgen an dem Premier Xavier Bettel.

RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit d'Zeremonie en direct an d’Rediffusioun kënnt owes nach emol tëscht 19 an 20 Auer.