Op Nationalfeierdag si mer traditionell zesummen a feieren eis Onofhängegkeet, eis Natioun, eist Land, eis oppe Gesellschaft an eis Fräiheet.

Ma den Nationalfeierdag dëst Joer ass anescht a mir mussen op alles, wat mer gewinnt sinn, op eis léif gewonnen Traditioune verzichten, huet de Staatsminister Xavier Bettel en Dënschdeg de Moien wärend senger Ried um Kanounenhiwwel bedauert.

D'Militärparad, d'Zeremonie an der Philharmonie an den Te Deum sinn dëst Joer jo wéinst dem Covid-19 ofgesot.

De Xavier Bettel huet drun erënnert, datt mer en Ament an der Geschicht vu Lëtzebuerg erliewen, wéi et en nach ni gouf. Virum nationale Monument vun der Solidaritéit huet hien un déi, wéi hie sot "enorm Solidaritéit" aus de leschte Wochen erënnert. Solidaritéit, mat all deene Mënschen, déi am vulnerabelste sinn, fir duerch de Coronavirus schwéier krank ze ginn oder eng Infektioun net z'iwwerliewen.

PDF: D'Ried vum Xavier Bettel

Dem Grand-Duc Henri war et wichteg, a senger Ried e grousse Merci ze soen, de Spideeler, den Dokteren an dem Fleegepersonal. Si hätten ënner extrem komplizéierten a stressege Konditioune geschafft a perséinlech Risike geholl. Hir Conscience professionnelle an hiren Devouement wiere beispillhaft. D'Solidaritéit an d'Kohesioun tëscht alle Lëtzebuerger an alle Leit, déi hei liewen a schaffen - esou de Grand-Duc - dat sinn déi beschten Atouten an dëser Kris. De Staatschef seet, hie wier zouversiichtlech, datt mir och staark genuch sinn, fir déi wirtschaftlech a sozial Konsequenze vun der Pandemie ze packen.

PDF: D'Ried vum Grand-Duc Henri

De Grand-Duc, de Premier an och de Chamberpresident Fernand Etgen hunn an hire Rieden drun erënnert, datt et 75 Joer hier sinn, datt den Zweete Weltkrich eriwwer ass. Och déi schwéier Krichszäit hätt d'Land net kënnen ouni déi grouss Solidaritéit iwwerstoen, esou de Fernand Etgen.

PDF: D'Ried vum Fernand Etgen

An de leschte Méint wiere mer eis erëm bewosst ginn, datt e fräit Liewen net selbstverständlech ass an och de Premier huet betount, datt de Begrëff vun der Fräiheet an dëser Zäit eng nei Bedeitung kritt huet an datt mer gemierkt hunn, wéi wichteg se eis ass.

De Xavier Bettel huet dofir och un all déi erënnert, déi viru 75 Joer dofir gekämpft a gelidden hunn, fir datt mir haut fräi an onofhängeg kënne Liewen.