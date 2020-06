E Méindeg den Owend gouf sech zu Réimech op der Héicht vun der Schwämm iwwert ee gréisseren Asaz vum 112 gewonnert.

Hannergrond: Aenzeien haten um 22.15 Auer gemellt, dass e Boot an der Musel ënnergaange wier. Doropshin ass an engem Groussasaz vun de lokale Pompjeeën, der Police an de Fräschmänner vum CGDIS iwwert eng länger Zäit nom Boot gesicht ginn. Fonnt, gouf awer näischt.

Och de Policehelikopter war op der Plaz, fir d’Géigend vun uewen ofzesichen, confirméiert d’Police.

Vun de fräiwëllegen Pompjeeë vu Pärel heescht et op Facebook, dass ronn 70 Persounen aus Däitschland a Lëtzebuerg am Asaz waren. Et ass och Rieds vun enger gudder Zesummenaarbecht iwwer d'Grenzen eraus.

Géint Hallefnuecht goung den Asaz ouni Resultat op en Enn, well wéi gesot, näischt am Waasser konnt fonnt ginn, confirméiert de CGDIS.