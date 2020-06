En Dënschdeg géint 22 Auer huet an der route d'Esch zu Keel en Automobilist d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an e Kanalrouer gerannt.

Doropshin huet de Won sech iwwerschloen an ass widdert engem Bam un d'Hale komm. De Chauffer gouf am Auto ageklemmt an huet mussen erausgeschnidde ginn. E gouf schwéier blesséiert. Zwou aner Persounen, déi am Auto souzen, koume mat méi liichte Blessuren an d'Spidol. D'Pompjeeë vu Keel an Esch waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanze vu Keel, Beetebuerg an Diddeleng, grad ewéi de Samu.