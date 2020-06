Wéinst der aktueller Wiedersituatioun, riskéiert et zu enger Knappheet beim Drénkwaasser ze kommen. Et soll een also spuersam domat ëmgoen.

Et huet an der éischter Hallschent vum Joer an am Wanter net vill, respektiv net genuch gereent a lo steet de Summer virun der Dier. Den Ëmweltministère an d'Waasserwirtschaftsamt ruffen d'Leit dowéinst dozou op verstänneg mam Krunnewaasser ëmzegoen a Waasser ze spueren. Wéinst den héijen Temperaturen an dem dréchene Wieder, riskéiert de Waasserverbrauch nämlech an nächster Zäit däitlech an d'Luucht ze goen.

Dofir recommandéiert den Ëmweltministère ënner anerem:

- dass ee keng Piscinnen doheem soll fëllen, sief et richteg Piscinnen, oder opblosbarer.

- dass ee säin Auto net doheem soll wäschen

- dass een den Trottoir, d'Fassad oder d'Garage net wäsche soll

- dass ee keen Hochdruckreiniger benotze soll

- dass ee keng Fontainë soll bedreiwen, ausser et ass en zouene Waassersystem

- dass een net onnéideg soll netzen, sief et Wisen, Kierfechter, Parken, oder Sportsterrainen, ausser bei neien Uplanzungen

- dass ee Gedrénks oder Iesswueren net onnéideg soll ënner fléissendem Waasser killen.

PDF: Wéi kann ee Waasser spueren?

Wann dës fräiwëlleg Gesten agehale ginn, kéint eventuell eng Penurie a restriktiv Virschrëften evitéiert ginn, gëtt gehofft.

Et gëtt dann och den Opruff gemaach, dass ee keen Uewerflächewaasser soll ofpompelen. Domat géif ee riskéieren, dass d'Waasserqualitéit an de Baachen a Flëss erofgeet, an d'Liewewiesen am Waasser dorënner leide géifen. Wann een Uewerflächewaasser notze wëll, brauch een d'Autorisatioun vum Ëmweltministère. Wann de minimale Peegel vun engem Floss oder enger Baach erreecht ass, ass d'Notze vun Uewerflächewaasser verbueden, souguer wann een eng Autorisatioun vum Ëmweltministère huet.

Offiziellt Schreiwes

Situation météorologique: Mesures de précaution pour l'utilisation de l'eau (24.06.2020)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la gestion de l'eau

Les déficits des précipitations atmosphériques dans la première moitié de l'année 2020, ainsi que pendant les précédentes périodes hivernales, ont influencé le régime hydrologique des cours d'eau et des eaux souterraines. Pour cette raison, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et l'Administration de la gestion de l'eau demandent à la population de respecter les appels suivants en ce qui concerne l'utilisation de l'eau du robinet, ainsi que les prélèvements d'eau de surface.

Eau potable du robinet – Phase de sensibilisation

Vu les conditions météorologiques actuelles, les consommations d'eau du robinet sont susceptibles d'augmenter sensiblement. En vue d'éviter une surcharge des réseaux de distribution publique d'eau potable, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable demande à la population une utilisation rationnelle de l'eau du robinet en évitant un gaspillage de celle-ci. Une liste de conseils d'économie en eau émis par l'Administration de la gestion de l'eau est jointe ci-dessous. Le respect de ces conseils permettra d'éviter une pénurie qui engendrerait la mise en place de restrictions obligatoires d'utilisation de l'eau du robinet.

Eaux de surface – Minimas critiques pour faune et flore aquatique atteints

Vu les conditions météorologiques actuelles et pronostiquées, l'ensemble des débits de nos cours d'eau est en situation d'étiage. Ainsi, des minimas critiques pour la survie des organismes aquatiques sont atteints. En effet, ce ne sont pas seulement les plantes qui manquent d'eau, mais toute la faune et la flore du milieu fluviatile sont touchées.

Avec des pressions constantes et des débits en baisse, la concentration des charges polluantes dans l'eau augmente, étant donné que l'effet de dilution est moindre. Ceci a comme conséquence que la qualité de l'eau subit une dégradation sensible. Il s'ensuit que tout prélèvement supplémentaire d'eau devient compromettant pour la survie des organismes aquatiques.

Suite à la situation d'étiage actuelle dans les cours d'eau, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et l'Administration de la gestion de l'eau appellent la population à ne pas prélever de l'eau dans les eaux de surface. Ceci, afin de ne pas compromettre davantage la survie des organismes aquatiques et d'engendrer une dégradation partiellement irréversible de la qualité des eaux de surface.

Le prélèvement d'eau est soumis à autorisation. Pendant les temps d'étiages tout prélèvement d'eau dans les eaux de surface, y inclus les prélèvements disposant d'une autorisation ministérielle, est interdit à l'exception de cas spécifiques définis par arrêtés ministériels.