Beim Accident kuerz no Hallefnuecht gouf eng Persoun blesséiert. Den Ettelbrécker Samu huet mussen op d'Plaz geruff ginn.

D'Pompjeeë vu Wolz a Wanseler, grad ewéi d'Ambulanz vun Ettelbréck waren och am Asaz.

Blesséiert gouf och en Automobilist dee géint 22.45 Auer tëscht Clierf an Eeselbuer vun der Strooss ofkoum an e Bam ze pake krut.

Zu Iechternach an der rue Benedikt Zender huet et en Donneschdeg kuerz virun 1 Auer dann an enger Fabrick gebrannt. D'Pompjeeë vun Iechternach, Konsdref an Uesweller hu geläscht, et blouf beim Materialschued.